Premier Golob na pogovorih o strateški agendi EU na Dunaju

Dunaj, 12. aprila - Premier Robert Golob se bo drevi na Dunaju udeležil neformalnih pogovorov o strateški agendi EU pri avstrijskem kanclerju Karlu Nehammerju, na katerih bodo sodelovali tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in voditelji še petih članic EU. Gre za eno od štirih srečanj voditeljev o ciljih in prednostnih nalogah EU za naslednjih pet let.