Mediji: Končalo se je sojenje vpletenim v goljufiji BBC

Ljubljana, 11. aprila - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z izrekom štirih obsodilnih sodb in ene oprostilne v sredo končalo sojenje peterici obtoženih, da so bili vpleteni v goljufijo in pranje denarja na račun britanske medijske korporacije BBC. Najvišja kazen znaša tri leta in dva meseca, vsi obsojeni pa bodo morali plačati tudi denarno kazen, poročajo časniki.