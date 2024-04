V Bratislavi bo prva na teren stopila Ela Nala Milić

Bratislava, 11. aprila - Žreb je določil, da bosta prvo partijo dvoboja kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King med Slovaško in Slovenijo v Bratislavi odigrali Ela Nala Milić in Anna Karolina Schmiedlova. Temu bo v petek sledil še obračun med Veroniko Erjavec in Viktorijo Hrunčakovo.