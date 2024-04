Cene nafte malenkost navzgor, od začetka leta pridobile že 17 odstotkov

Singapur, 11. aprila - Cene nafte so se v azijskem trgovanju malenkost zvišale. Na naftni trg pomembno vpliva dogajanje v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Cene črnega zlata so se zaradi geopolitičnih napetosti ter politike omejevanja ponudbe velikih dobaviteljic, kot sta Savdska Arabija in Rusija, od začetka leta zvišale že za okoli 13 dolarjev oz. 17 odstotkov.