Ljubljanski kriminalisti na območju Viča zasegli več kilogramov droge

Ljubljana, 11. aprila - Kriminalisti so na območju Viča v tem tednu v hišni preiskavi pri 69-letnem moškem našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge. Zasegli so več kot 300 sadik in okoli pet kilogramov že posušene konoplje. Osumljenec bo predvidoma danes s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.