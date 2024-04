New York, 10. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Delnice na Wall Streetu so se v sredo znižale, potem ko so podatki o inflaciji v ZDA presegli ocene, kar je zmanjšalo pričakovanja o skorajšnjem znižanju obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.