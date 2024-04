Na Vrhu zelene energetike opozorili na premišljeno izbiro lokacij za elektrarne

Brdo pri Kranju, 10. aprila - Strokovnjaki s področja energetike so se danes zbrali na 14. Vrhu zelene energetike Energetika in okolje, ki ga je na Brdu pri Kranju pripravila Prosperia. Izpostavili so težave pri investiranju v nove objekte za proizvodnjo energije in opozorili, da morajo investitorji pred začetkom umeščanja objekta v prostor dobro preučiti lokacijo.