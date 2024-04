V Sežani razstava inovacij na področju varstva pred požari

Sežana, 10. aprila - V Kosovelovem domu v Sežani so danes odprli razstavo Tehnologija proti požarom - izumi, ki nam pomagajo ustvarjati boljši svet. Namenjena je ozaveščanju o nastanku, preprečevanju in posledicah gozdnih požarov ter ponovnem pogozdovanju. Na interaktiven način je predstavljena vloga inovacij in tehnologije pri spopadanju z gozdnimi požari.