V celjski Špitalski kapeli performans Neže Knez in Tina Dožića

Celje, 11. aprila - V celjski Špitalski kapeli bo nocoj enkratni performans Neže Knez in Tina Dožića z naslovom Distanca, ki jo delimo, s katerim umetnika nadaljujeta raziskavo performativnih možnosti razstave in gradnje razstave kot performansa. Performans je nadaljevanje njunega lanskoletnega interdisciplinarnega projekta in instalacije Paralelna pretakanja.