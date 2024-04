Ženske kvote so pomembne tudi v gospodarstvu

Nova Gorica, 10. aprila - Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta in Slovenska gospodarska zveza iz Celovca sta danes v Novi Gorici organizirala Srečanje slovenskih podjetnic iz regije Alpe-Jadran. Ob predavanjih in mreženju so pripravili okroglo mizo, na kateri so podjetnice ugotovile, da je ženska kvota potrebna tudi v podjetništvu.