Tartinijeva glasba naj bi izboljšala okus refoška

Koper, 13. aprila - Glasba oziroma zvoki blagodejno vplivajo na proces predelave grozdja v vino, so po trditvah udeležencev projekta Tartini 330 - Sound Experience by Sara pokazali laboratorijski in senzorični testi. Ugotovitve so predstavili v kleti Vinakoper, kjer so ob spremljavi Tartinijeve glasbe pridelali dva sodčka refoška.