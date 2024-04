Ljubljana, 10. aprila - Podpisa memoranduma o soglasju glede izvajanja kontinuiranih aktivnosti za preprečevanje medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu, ki bo ob 12.30 v Mestni hiši na Mestnem trgu 1, se bo udeležila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Eva Vodnik (IN NE državni sekretar Denis Kordež), so sporočili z ministrstva za zdravje.