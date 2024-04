Singapur, 10. aprila - Cene nafte so se danes obdržale na najvišjih ravneh od oktobra lani. Podpirajo jih geopolitične krize, predvsem vojni v Ukrajini in v Gazi, poleg tega velike proizvajalke, kot sta Savdska Arabija in Rusija, omejujejo proizvodnjo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.