Ljubljana, 10. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani (zamuda 15-20 minut), na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na cestah Medno-Ljubljana in Pijava Gorica-Škofljica.