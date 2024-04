Newyorške borze končale neenotno

New York, 9. aprila - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta pred objavo najnovejših podatkov o inflaciji v ZDA dosegla majhen dobiček, medtem ko je padec delnic družbe Boeing zaradi novih vprašanj o varnosti vplival na indeks Dow Jones, poroča francoska tiskovna agencija AFP.