Primorska avtocesta med priključkoma Črni Kal in Kastelec proti Ljubljani po več urah ponovno odprta

Ljubljana, 9. aprila - Primorska avtocesta med priključkoma Črni Kal in Kastelec proti Ljubljani je po več urah ponovno odprta. Avtocesta je bila zaprta zaradi odstranjevanja posledic hude prometne nesreče, ki se je na viaduktu Črni kal zgodila okoli 17.30 in v kateri so bila udeležena štiri vozila.