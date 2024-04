Primorska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Črni Kal in Kastelec proti Ljubljani

Ljubljana, 9. aprila - Zaradi hude prometne nesreče na viaduktu Črni kal, ki se je zgodila okoli 17.30 in v kateri so bila udeležena štiri vozila, že več ur ostaja zaprta primorska avtocesta med priključkoma Črni Kal in Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je možen po regionalni cesti, poroča prometno-informacijski center.