Vlada sprejela poslovni in finančni načrt javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada

Ljubljana, 9. aprila - Vlada je na dopisni seji sprejela poslovni in finančni načrt javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada za letošnje leto. Za izvajanje programov sklad v tem letu načrtuje sredstva v višini 84,9 milijona evrov, so zapisali v sporočilu po seji vlade.