Vlada izdala odločbe o imenovanju štirih zastopnikov pacientovih pravic

Ljubljana, 9. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji izdala odločbe o imenovanju zastopnikov pacientovih pravic za območja območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje, Novo mesto, Ravne na Koroškem in Koper, so sporočili z ministrstva za zdravje. Vsi zastopniki pacientovih pravic so imenovani za mandatno dobo petih let.