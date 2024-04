Minister Poklukar v Središču ob Dravi: Policija bo tukaj še naprej zagotavljala varnost

Središče ob Dravi, 9. aprila - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta obiskala Policijsko postajo Ormož in župana Občine Središče ob Dravi Tonija Jelovico. Poklukar je o odločitvi vlade o azilnem domu dejal, da bo to izziv za policijo, a bodo varnost zagotovili. Stališč glede azilnega doma niso zbližali.