Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 9. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,59 odstotka in se ustavil pri 1462,20 točke. Vlagatelji so ustvarili za 2,9 milijona evrov prometa, največ z delnicami NLB, ki so se pocenile za 1,37 odstotka, in Krke, ki so trgovanje sklenile 0,39 odstotka pod ponedeljkovo zaključno vrednostjo.