Na Krasu in v porečju Reke so obnavljali travnike in kale

Divača, 9. aprila - Na Krasu in v porečju Reke so partnerji projekta ReNature v dveh letih izkrčili več kot 40 hektarov travnikov in obnovili devet napajališč za živino, v katerih domujejo dvoživke, kačji pastirji in druga za širše okolje pomembna živa bitja. Zaključke projekta so danes predstavili na sedežu Regijskega parka Škocjanske jame v Matavunu.