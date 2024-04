Raziskava Ogledalo Slovenije izmerila padec zaupanja v zdravnike in rast zaupanja v zdravstvo

Ljubljana, 9. aprila - Raziskava Ogledalo Slovenije je izmerila občuten padec zaupanja v spletne trgovine in opazno rast zaupanja v banke, prav tako padec zaupanja v zdravnike in rast zaupanja v zdravstvo. Na prvem mestu med institucijami in organizacijami ostaja civilna zaščita, gasilci pa so na vrhu najbolj zaupanja vrednih poklicev dobili družbo.