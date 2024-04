Slovenska kinoteka do sobote gosti češki filmski arhiv

Ljubljana, 10. aprila - Slovenska kinoteka v okviru Sezone filmskih klasik od danes do sobote gosti Nacionalni filmski arhiv iz Prage. Na ogled bodo neme celovečerne klasike in amaterski animirani filmi. Kot prvi so nocoj na sporedu restavrirani Grehi ljubezni v režiji Karla Lamača s premierno izvedbo nove glasbe Andreja Goričarja, napisana za klavirski trio.