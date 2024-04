Izdajal lažne račune za rabljena vozila

Novo mesto/Krško, 9. aprila - Novomeški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper osumljenega državljana Srbije in njegovo slovensko družbo, ki se ukvarja s preprodajo rabljenih vozil na srbski trg. Med preiskavo so ugotovili, da je osumljeni sestavljal račune o prodaji rabljenih vozil, v katere je vpisal lažne podatke o vrednosti vozil.