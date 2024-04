Vreme: Deloma sončno z gosto koprenasto oblačnostjo

V sredo bo pretežno oblačno in povečini suho. Predvsem na zahodu bodo zjutraj možne rahle padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 13 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sončno, v južni in jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne še nekaj oblačnosti. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V petek bo precej jasno in še naprej zelo toplo za ta čas.

Vremenska slika: Vremenska fronta je dosegla srednjo Evropo in zahodno Sredozemlje. Nad Alpami slabi in se bo predvidoma razdelila na južni in severni del. Od juga k nam doteka topel in v višinah nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo v krajih zahodno od nas zmerno pooblačilo. Pihal bo jugozahodnik. V sredo bo pretežno oblačno. V sosednjih krajih Italije bodo prehodno možne manjše padavine. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ob severnem Jadranu burja. Razen ob Jadranu bo hladneje.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. V noči na sredo in v sredo dopoldne bodo vremensko najbolj občutljivi imeli manjše z vremenom povezane težave. V sredo popoldne vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem.