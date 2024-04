Trumpovo stališče glede splava razočaralo ameriške konservativce

New York, 9. aprila - Objava uradne politike do vprašanja splava bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki bi odločanje o pravici do umetne prekinitve nosečnosti prepustil zveznim državam, je v ponedeljek sprožila pričakovane napade s strani demokratov, vendar tudi kritike ameriških konservativcev, kot je nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence, poroča televizija ABC.