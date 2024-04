Inter v sodnikovem dodatku do zmage v Vidmu

Videm, 8. aprila - Nogometaši Interja so v 31. krogu serie A dosegli še 21. zmago. V Vidmu so se veselili z 2:1 in na vrhu razpredelnice prednost pred mestnim tekmecem Milanom povišali na 14 točk ter se močno približali naslovu. Udinese ostaja 15. in se še naprej bori za obstanek v družbi najboljših.