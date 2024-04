Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 4.)

Ljubljana, 8. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o predstavnikih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, ki so v Evropskem parlamentu predstavili peticijo o pomanjkljivem izvajanju manjšinskih pravic v Avstriji. Poročale so tudi o odprtju 61. mednarodnega sejma knjig za otroke in mladino v Bologni in podražitvi bencina.