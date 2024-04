ZDA čakajo na odgovor Hamasa na predlog o premirju in talcih

Washington, 8. aprila - Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je danes novinarjem povedal, da je palestinsko islamistično gibanje Hamas dobilo predlog za premirje v Gazi in izpustitev talcev in čakajo na odgovor. Predlog so Hamasu podali pogajalci ZDA, Izraela in Katarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.