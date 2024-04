Varnostni svet ZN znova obravnava prošnjo Palestine za sprejem v ZN

New York, 8. aprila - Varnostni svet je zjutraj razpravljal o palestinski prošnji za sprejem v ZN, ki jo je 3. aprila posredoval predsednik generalne skupščine ZN Dennis Francisa. O tem so danes govorili tudi predstavniki številnih držav med razpravo Generalne skupščine ZN o kitajskem in ruskem vetu na resolucijo o Gazi 22. marca, ki se nadaljuje.