Evropske borze v zelenem, nafta cenejša, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 8. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali in sledili dobremu razpoloženju z azijskih trgov. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so vlagatelji v pričakovanju več pomembnih objav v tem tednu, med drugim tudi četrtkove odločitve ECB glede obrestnih mer. Nafta se je pocenila, evro je pridobil.