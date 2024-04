V Tartinijevi hiši predstavili projekt za krepitev kulturnega turizma

Piran, 9. aprila - Ob 332. obletnici rojstva skladatelja Giuseppeja Tartinija so v njegovi rojstni hiši v Piranu v ponedeljek prvič predstavili javnosti projekt Tartini Bis, ki ima za cilj krepitev vplivov in sinergij kulturnega turizma. Med drugim predvideva digitalizacijo dediščine Tartinija in njegovih učencev iz vse Evrope, so pojasnili na občini Piran.