Na Primorskem ukradli tri vozila višjega cenovnega razreda

Koper, 8. aprila - Na Primorskem so v soboto in nedeljo ukradli tri osebna vozila višjega cenovnega razreda. Kriminalisti intenzivno preverjajo okoliščine tatvin, obstaja namreč velika verjetnost, da so bila vozila odpeljana z drugim kontaktnim ključem, saj so kupci ob nakupu rabljenih vozil prejeli zgolj en kontaktni ključ, so sporočili s Policijske uprave Koper.