Evropska komisija predlagala do 500 milijonov evrov pomoči Jordaniji

Bruselj, 8. aprila - Evropska komisija je danes sprejela predlog za podelitev dodatne makrofinančne pomoči Jordaniji v vrednosti do 500 milijonov evrov. Namen pomoči je pomagati državi pokriti del njenih potreb po zunanjem financiranju ter podpreti njeno gospodarstvo in strukturne reforme za nadaljevanje jordanskih reform, ki spodbujajo delovna mesta, rast in naložbe.