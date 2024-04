Maja na dražbo Monetova slika Moulin De Limetz

New York, 12. aprila - Pri avkcijski hiši Christie's bodo maja v New Yorku na dražbi del 20. stoletja med drugim ponudili sliko Clauda Moneta Moulin de Limetz. Vrednost slike je ocenjena med 18 in 25 milijoni dolarjev. Na dražbo sliko dajeta Muzej umetnosti Nelson-Atkins v Kansas Cityju in dediči Ethel B. Atha.