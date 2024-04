Izžreban skoraj dva milijona evrov vreden dobitek šestice

Ljubljana, 8. aprila - Udeleženec ali udeleženka v igri Lota je na nedeljskem žrebanju dobil 1.961.619,30 evra, saj je bila izžrebana njegova oziroma njena kombinacija številk. Po oktobrski prenovi igre Loto je to najvišji dobitek, dobitnik ali dobitnica pa ima za prevzem nagrade čas do 13. junija, so sporočili iz Loterije Slovenija.