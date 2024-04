V ospredju letošnjega pisateljskega srečanja vojne in okoljske katastrofe

Ljubljana, 9. aprila - Na Bledu in v Ljubljani bo v organizaciji Slovenskega centra PEN v sodelovanju z Mednarodnim PEN od 15. do 18. aprila potekalo 56. mednarodno srečanje pisateljev. Kot je za STA povedala predsednica Slovenskega centra PEN Tanja Tuma, sta med cilji srečanja dialog med različno mislečimi ter pogovor o vojni v Gazi in Ukrajini ter konfliktih v Afriki.