Opit bežal pred policisti in trčil v službeno vozilo policije

Novo mesto, 8. aprila - Novomeški policisti so v petek popoldne med Mirno Pečjo in naseljem Brezje obravnavali 49-letnega voznika, ki je vozil nezanesljivo in ni upošteval njihovih ukazov, naj ustavi. Pri begu je trčil v policijsko vozilo in skušal peš pobegniti, a so ga na koncu ujeli. Čaka ga 3694 evrov globe in 30 kazenskih točk, so sporočili s policije.