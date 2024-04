Kejžar v plesni premieri o Afroditini ljubezni, lepoti in telesnem gibanju

Ljubljana, 9. aprila - V Stari mestni elektrarni bo drevi ob 20. uri premiera plesnega nastopa z naslovom Preživljati čas plesaje: Gibanje Afrodite v produkciji Mateja Kejžarja in društva Pekinpah. Plesna kreacija, v kateri bodo poleg Kejžerja nastopili še Lana Hosni, Luka Švajda, Mark Lorimer in Mikael Marklund, je zgodba o gibanju med določenostjo in nedoločenostjo.