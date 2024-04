Benetke, 8. aprila - V Benetkah so ob 700. obletnici smrti Marca Pola (verjetno 1254-1324) na ogled postavili veliko razstavo o svojem najslavnejšem državljanu. Postavitev, ki združuje arheološke najdbe, zemljevide in knjige, bo v Doževi palači na ogled do 29. septembra.