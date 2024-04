Ljubljana, 8. aprila - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja zdrsnil 0,16 odstotka v minus. Pod gladino so ga potisnile delnice Krke in Zavarovalnice Triglav. Vlagateljem so zaenkrat najbolj zanimive delnice NLB, s katerimi so doslej opravili za dobrih 175.000 evrov prometa.