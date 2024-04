Hrvaški režiser Dalibor Matanić pod udarom obtožb spolnega nadlegovanja

Zagreb, 8. aprila - Na Hrvaškem te dni odmeva razkritje časnika Večernji list, da je priznani hrvaški režiser Dalibor Matanić več let spolno nadlegoval igralke. Matanić je sporno vedenje priznal in ga pripisal zasvojenosti z drogami in alkoholom. Njegovo početje so obsodili tako hrvaški filmski ustvarjalci kot režiserji, mogoča pa je tudi policijska preiskava.