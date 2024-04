V Galeriji P74 Propaganda skozi oči kontrakulturnih umetniških gibanj

Ljubljana, 9. aprila - V Galeriji P74 bodo danes ob 19. uri odprli razstavo del Matjaža Hanžeka, Ivana Volariča Fea, Daliborja Martinisa, skupine Laibach Kunst in oblikovalskega studia Novi kolektivizem z naslovom Propaganda. Na njej bodo prikazana umetniška dela omenjenih ustvarjalcev s propagandnim in provokativnim namenom. Postavitev bo na ogled do 26. aprila.