Snežne razmere v visokogorju

Predvsem na osončenih straneh se lahko prožijo plazovi mokrega snega spontano ali ob obremenitvi. Povečana ostaja tudi verjetnost nepredvidljivega proženja zdrsnih plazov in podiranja opasti.

Ob toplem vremenu se nadaljuje hitro preobražanje snežne odeje, ki se tudi v visokogorju opazno seseda in postaja vedno bolj vlažna in mokra. Ponoči na površini nastane tanka skorja, ki se nato na izrazitih prisojah zmehča že zjutraj. Prisoje sredogorja so kopne, snežna odeja se pojavi nad 1800 do 2000 metri, v osojah pa sega do višine približno 1500 metrov. Zaradi vsebnosti puščavskega prahu na površju in v zgornjih plasteh se sneg, predvsem v prisojah, zmehča hitreje, kot je običajno za ta čas.

Danes in v torek se bo nadaljevalo zelo toplo vreme za ta čas, nulta izoterma bo nad 3500 metri, na 2000 metrih bo okoli 10 stopinj Celzija. Pihal bo jugozahodnik, ki bo močnejši v torek. Postopno se bo povečevala vlažnost zraka, zato bo koprenasta oblačnost vedno debelejša, a bo ostala visoko nad gorskimi vrhovi. Vidljivost bo nekoliko poslabšana tudi zaradi povečane vsebnosti puščavskega prahu v zraku.

V sredo zjutraj nas bo prešla oslabljena hladna fronta, takrat se bodo lahko pojavile rahle padavine, ki pa jih bo premalo, da bi vplivale na snežno odejo. Zapihal bo severovzhodnik, nekoliko se bo ohladilo, nulta izoterma bo na 2500 metrih. V četrtek čez dan se bo razjasnilo, spet bo topleje z nulto izotermo nad višino 3000 metrov. Še bo pihal severovzhodnik.

Snežna odeja se bo ob toplem vremenu še naprej hitro preobražala in sesedala. Ponoči bo v visokogorju na površini snežne odeje nastala skorja, ki pa bo zaradi naraščajoče vlažnosti zraka in oblačnosti vsak dan manj izrazita. Mehčanje površine snežne odeje čez dan bo zaradi velike vsebnosti puščavskega peska še nekoliko hitrejše kot običajno ob povsem belem snegu. Predvsem na prisojah se lahko spontano ali ob obremenitvi sproži plaz mokrega snega. Povečana ostaja tudi verjetnost nepredvidljivega proženja zdrsnih plazov in podiranja opasti.