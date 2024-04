Ministrstvo podaljšalo javni razpis za uporabo generativne umetne inteligence v izobraževanju

Ljubljana, 8. aprila - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je podaljšalo razpis, katerega predmet je razvojno-raziskovalni projekt na področju vključevanja generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalni proces. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je po novem 8. maj do 15. ure. Skupna višino sredstev do vključno leta 2026 pa so povišali na milijon evrov.