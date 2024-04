Vreme: Večinoma sončno in precej toplo

V torek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, najvišje dnevne od 22 do 26, na Dolenjskem in v Beli Krajini do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastala bo kakšna ploha. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. V četrtek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem, Balkanom in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodnim Atlantikom pa globok ciklon. Vremenska fronta valovi iznad zahodne Evrope proti Baltiku in severozahodni Rusiji. Z jugozahodnikom k nam doteka suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. V torek bo večinoma sončno, popoldne se bo v krajih zahodno od nas zmerno pooblačilo. Še bo pihal jugozahodnik.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. Sredi dneva in popoldne bo predvsem na vzhodu države zmeren toplotni stres.