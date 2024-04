Dončić in Irving skupaj dosegla 85 točk za tretjo zmago Dallasa po vrsti

Dallas, 8. aprila - Košarkarji Dallas Mavericks so pred koncem rednega dela sezone v severnoameriški ligi NBA v vrhunski formi. V noči na ponedeljek so v domači dvorani American Airlines Centra s 147:136 po podaljšku v teksaškem derbiju premagali Houston Rockets za tretjo zaporedno zmago. Kyrie Irving in Luka Dončić sta skupaj dosegla 85 točk.