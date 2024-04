Van der Poel kot svetovni prvak slavil na Pariz - Roubaixu

Pariz, 7. aprila - Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je prepričljivi zmagovalec spomenika Pariz - Roubaix. Na trasi od Compiegna do Roubaixa (259,7 km) je svetovni prvak napadel 60 km pred ciljem in se otresel vseh tekmecev. To je bila že šesta zmaga 29-letnika na največjih petih enodnevnih dirkah oziroma spomenikih.