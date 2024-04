Vreme: Ponoči pretežno jasno

Ljubljana, 7. aprila - Ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj Cezija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik. Še bo zelo toplo. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem ter delom srednje in vzhodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v ponedeljek bo pretežno jasno in čez dan zelo toplo. Jutri bo ponekod pihal južni do jugozahodni veter.